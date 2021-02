IND vs ENG: पहले टेस्ट में खराब बल्लेबाजी पर संजय मांजेरकर ने कसा तंज, मेरी दिक्कत बल्लेबाज रहाणे से..'

दुनिया का इकलौता बल्लेबाज जिसने करियर के 100वें टेस्ट की दोनों पारियों में ठोका शतक

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ' मेरी दिक्कत कप्तान रहाणे से है बल्लेबाज रहाणे. मेलबर्न में सेंचुरी के बाद रहाणे के स्कोर रहे हैं 27*, 22, 4, 37, 24, 1 और 0, सेंचुरी के बाद क्लास खिलाड़ी अपनी फॉर्म को आगे ले जाते हैं और टीम के आउट ऑफ फॉर्म वाले खिलाड़ियों का भार उठाते हैं.' मांजरेकर के ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा काफी हो रही है.

My issue with Rahane the captain is Rahane the batsman.

After that 100 in Melbourne his scores are - 27*, 22, 4, 37, 24, 1 & 0. After a 100, class players carry their form & carry the burden of players out of form. #INDvENG