New Zealand vs India, Test Series: न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ टेस्‍ट सीरीज में व‍िराट कोहली (Virat Kohli) की टीम इंड‍िया का प्रदर्शन बेहद न‍िराशाजन‍क रहा और उसे दोनों ही टेस्‍ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा. टेस्‍ट क्र‍िकेट में नंबर वन भारतीय टीम को यह सीरीज 0-2 से गंवानी पड़ी. न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ टेस्‍ट सीरीज में भारतीय टीम की यह हार चौंकाने वाली रही. सीरीज में भारतीय टीम के बल्‍लेबाजों ने बुरी तरह से न‍िराश क‍िया. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah)और मोहम्‍मद शमी (Jasprit Bumrah) जैसे तेज गेंदबाज भी अपेक्षा के अनुरूप सफलताएं हास‍िल नहीं कर सके. ये दोनों सीम बॉलर हैं. उमेश यादव (Umesh Yadav) ने सीरीज में एक मैच खेला लेक‍िन उन्‍हें भी व‍िकेट हास‍िल करने के ल‍िए संघर्ष करना पड़ा. न्‍यूजीलैंड के व‍िकेट वैसे तो तेज गेंदबाजों के मददगार होते हैं लेक‍िन यहां सीम बॉलर के बजाय स्‍व‍िंग बॉलर ज्‍यादा कामयाब होते हैं. न्‍यूजीलैंड के ट‍िम साउदी और ट्रेंट बोल्‍ट जैसे बॉलर ने अपने स्‍व‍िंग से भारतीय बल्‍लेबाजों को न केवल परेशान भी क‍िया बल्‍क‍ि उनके व‍िकेट भी झटकने में सफल रहे. सीरीज गंवाने के बाद टीम इंड‍िया के प्रदर्शन के व‍िश्‍लेषण का दौर शुरू हो गया है. टीम इंड‍िया के पूर्व क्र‍िकेटर और मौजूदा समय में कमेंट्री में सक्र‍िय संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) का मानना है क‍ि न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ सीरीज में भुवनेश्‍वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) और दीपक चाहर (Deepak Chahar) जैसे स्‍व‍िंग बॉलर भारत के ल‍िए अध‍िक सफलता हास‍िल कर सकते थे.

Bhuvi and Chahar's bowling styles were more suited to the conditions we had for the Tests. Look at DeGrandhomme's effectiveness as bowler. https://t.co/caOsoyRxBN