Aus vs Ind: ऋषभ पंत ने अभ्यास मैच में तूफानी शतक ठोककर पहले टेस्ट में खेलने की दावेदारी पेश की

AUS A vs IND: अभ्यास मैच में रिषभ पंत ने ताबड़तोड़ शतक जमाकर चयनकर्ताओं को एक नया टेंशन दे दिया है. वह टेंशन है ऋषभ पंत (Rishabh Pant) और रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) में लसे पहले टेस्ट में बतौर विकेटकीपर कौन खेलेगा. यह समीकरण इसलिए सामने आई है क्योंकि पंत ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाइफ दूसरे अभ्यास मैच में तूफानी शतक धमाल मचा दिया है. अब सबके सामने एक ही सवाल है कि क्या पंत ने शतक जमाकर अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है. इस सवाल को लेकर पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने ट्विटर के माध्यम से अपनी राय दी है. दरअसल एक फैन ने उनसे सोशल मीडिया पर इसी बारे में सवाल किया जिसपर कमेंटेटर ने अपनी राय देते हुए जवाब दिया.

In Tests always keeping skills first. Drop a Steve Smith early and he gets a 200! So Saha. Also need a better keeper against pace in Australia. Again Saha. https://t.co/R0udBBCr04