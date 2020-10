सकलैन मुश्ताक ने बेगम को 'तोप' के आगे खड़ा करके शेयर की तस्वीर, डैरेम सैमी ने लिए यूं लिए मजे

पाकिस्तानी बल्लेबाज हैदर अली ने रोहित शर्मा के साथ तुलना होने पर दिया बयान, बोले- असहज महसूस करता हूं

ता दें कि पूर्व स्पिनर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपने ट्विटर पर ट्वीट करते रहते हैं. लेकिन अपनी बेगम के साथ किया गया यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा. मुश्ताक के द्वारा शेयर की गई तस्वीर पर वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेम सैमी ने भी कमेंट कर मजे लिए और लिखा, आपने यह फोटो किस सोच के साथ खिंचा है. आपके दिमाग में क्या चल रहा था. हालांकि डैरेम सैमी (Darren Sammy) के कमेंट पर मुश्ताक ने अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

What are u thinking of during the photo legend