मोहम्मद हफीज ने रिजवान को कहा पाकिस्तान का नंबर वन विकेटकीपर तो भड़क उठे सरफराज अहमद, यूं किया रिएक्ट

पाकिस्तान के वर्तमान विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी-20 में शानदार 104 रन की पारी खेली, रिजवान पाकिस्तान के तरफ से टी-20 इंटरनेशनल में शतक जमाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए. इतना ही नहीं रिजवान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में शतक जमाने में भी सफल रहे थे. बल्लेबाजी के अलावा रिजवान ने शानदार विकेटीकीपिंग कर के खुद को साबित कर दिया है. मोहम्मद रिजवान के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर हफीज (Mohammad Hafeez) ने ट्वीट किया जिसपर सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) ने रिएक्ट किया है. दरअसल हफीज ने ट्वीट लिखा, मुबारकवाद मोहम्मद रिजवान, तुम स्टार हो .आश्चर्य है कि आपको कितने समय तक यह साबित करने की आवश्यकता पड़ेगी कि आप पाकिस्तान के नंबर वन विकेटकीपर/बल्लेबाज हैं. सिर्फ पूछ रहा हूं.' हफीज के द्वारा किया गया ट्वीट सरफऱाज अहमद को पसंद नहीं आया है.

IND vs ENG: रोहित शर्मा ने जमाया शतक तो वाइफ रितिका ने यूं दिया रिएक्शन..देखें Video

Hafeez bhai Sb, whoever has played for Pakistan from Imtiaz Ahmed, Wasim Bari, Tasleem Arif to Saleem Yousuf and from Moin Khan, Rashid Latif to Kamran Akmal and even Rizwan right now has always been number ONE for the country and have been respected accordingly. https://t.co/dF7BScOurl — Sarfaraz Ahmed (@SarfarazA_54) February 12, 2021

सरफराज ने ट्वीट कर इसका जवाब दिया और कहा कि जो भी विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपने समय में खेला है वो अपने समय के नंबर वन विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं.

IND vs ENG: रोहित शर्मा ने शतक जमाकर किया अनोखा कमाल, ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने

सरफराज ने लिखा, हाफ़िज़ भाई., जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, चाहे वो इम्तियाज़ अहमद, वसीम बारी, तसलीम आरिफ़ से लेकर सलीम यूसुफ़ तक और मोईन ख़ान, राशिद लतीफ़ से लेकर कामरान अकमल तक और यहां तक कि रिज़वान ही क्यों न हो, सभी अपने समय के नंबर वन विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं और उन्हें बराबर सम्मान मिला है. हम सभी रिजवान को सपोर्ट कर रहे हैं चाहते हैं कि वह हमारे प्यारे देश के लिए कई और शानदार पारियां खेले. और आगे जिसको भी चांस मिलेगा, वह पाकिस्तान के लिए नंबर वन ही होगा. हम अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी से सकारात्मकत सोच की उम्मीद रखते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतने सारे मैच खेले हैं.

We are all behind Rizwan and wish that he plays many more amazing innings for our beloved country. — Sarfaraz Ahmed (@SarfarazA_54) February 12, 2021

Aur ayende bhee jisko bhee chance milega wo Pakistan ke liye number ONE hee huga. We expect nothing but positiveness coming from an international player who has played so many games for Pakistan. #JustSaying???????? — Sarfaraz Ahmed (@SarfarazA_54) February 12, 2021

सऱफाज के इस ट्वीट के बाद हफीज ने फिर से ट्वीट किया है जो खूब वायरल हो रहा है. हफीज ने दो शब्द में लिखा, यहां संकीर्ण मानसिकता का खुलासा हुआ. पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स दोनों के ट्वीट को लेकर बातें कर रहे हैं.

Ind Vs Eng: मोइन अली की रहस्यमयी गेंद पर बोल्ड हुए कोहली, यकीन ही नहीं कर पा रहे थे..देखें Video

Shallow minded approach EXPOSED! — Mohammad Hafeez (@MHafeez22) February 13, 2021

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा टी-20 मैच 13 फरवरी को खेला जाएगा. पहला टी-20 मैच पाकिस्तान की टीम जीतने में सफल रही है. बता दें कि टी-20 सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम में मोम्मद हफीज का चयन नहीं किया गया था.

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने अपने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी.