पाकिस्‍तान के कप्‍तान और विकेटकीपर सरफराज अहमद (Sarfraz Ahmed) को दक्षिण अफ्रीका के एंडिले फेलुकवायो के खिलाफ नस्‍ली टिप्‍पणी करना भारी पड़ा है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC)ने सरफराज (Sarfraz Ahmed) को इस टिप्‍पणी के लिए चार इंटरनेशनल मैच के लिए निलंबित कर दिया है. पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के सूत्रों ने सरफराज के निलंबन की पुष्टि की है. सरफराज पर यह कार्रवाई आईसीसी के एंटी रेसिज्‍म कोड के तहत की गई है. गौरतलब है कि सरफराज (Sarfraz Ahmed) ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन में हुए दूसरे वनडे मैच के दौरान एंडिले फेलुकवायो के खिलाफ विवादित टिप्‍पणी की थी. इस टिप्‍पणी को विकेट पर लगे माइक्रोफोन से सुना गया था.

JUST IN: Pakistan captain Sarfaraz Ahmed has been handed a four-match suspension for breaching ICC's Anti-Racism Code.



DETAILS https://t.co/7lCs3FiYpppic.twitter.com/OWpwV6lJ4w