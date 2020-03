RanjiTrophyFinal: सौराष्ट्र ने रचा इतिहास, बंगाल को धूल चटाकर बना चैंपियन

RanjiTrophyFinals: सौराष्ट्र ने शुक्रवार को फाइनल में बंगाल को पहली पारी में हासिल की गई बढ़त के आधार पर हरा पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। सौराष्ट्र ने अपनी पहली पारी में 425 रन बनाए थे, जवाब में बंगाल अपनी पहली पारी में सिर्फ 381 रनों पर ढेर हो गई थी। दूसरी पारी में वो 44 रनों की बढ़त के साथ उतरी थी। मैच के आखिरी और पांचवें दिन का सौराष्ट्र ने चार विकेट के नुकसान पर 105 रन बना अपनी बढ़त को और मजबूत कर लिया और अंतत: पहली बार रणजी ट्रॉफी विजेता (RanjiTrophy) की ट्रॉफी उठाई। दूसरी पारी में सौराष्ट्र के लिए हार्विक देसाई ने 21, अवि बारोट ने 39, विश्वराज जडेजा ने 17, अर्पित वासवाडा ने तीन और शेल्डन जैक्सन ने नाबाद 12 रन बनाए। सौराष्ट्र के लिए पहली पारी में वासवाडा ने 106, बारोट और जडेजा ने 54-54 रन बनाए थे।

United we stand. Keep it up team Saurashtra for an epic season and an outstanding finals! Champions #Ranjipic.twitter.com/U8J4Vao3GE