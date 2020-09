IPL 2020 Schedule का ऐलान इस दिन होगा, चेयरमैन बृजेश पटेल ने किया कंफर्म

गौरतलब है कि आईपीएल 2020 का फाइनल 10 नवंबर को खेले जाएगा. कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दुबई के तीन शहरों दुबई, शारजाह और अबु धाबी में आईपीएल के मैच खेले जाने वाले हैं. इस बार शाम के मैच 7.30 से जबकि दोपहर के मुकाबले 3.30 से खेले जाएंगे।

बता दें कि आईपीएल (IPL) के आगाज से पहले ही बुरी खबर का सामना फैन्स को करना पड़ा है. दिग्गज सुरेश रैना, हरभजन सिंह और लसिथ मलिंगा निजी कारणों के कारण आईपीएल से बाहर हो गए हैं. ऐसे में यकीनन फैन्स को झटका लगा है. बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने कहा है कि आईपीएल का 13वां सीजन सुपरहिट होने वाला है. इस बार आईपीएल टीवी रेटिंग के सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगा. इस बार आईपीएल को टीवी पर काफी सारे लोग देखने वाले हैं.

Schedule of IPL 2020 that starts from 19th September in UAE will be released tomorrow: IPL chairman Brijesh Patel pic.twitter.com/NHnGZzohQS