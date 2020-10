भारतीय टीम में नहीं चुने जाने के बाद सूर्यकुमार यादव को विदेशी टीम के लिए खेलने का मिला ऑफर, स्कॉट स्टायरिस का ट्वीट वायरल

विकेटकीपर के पास थी गेंद फिर भी बल्लेबाज ने 2 रन ऐसे चुरा लिए, देखें अनोखा Video

स्टायरिस की ट्वीट की चर्चा खूब हो रही है. फैन्स जमकर स्टायरिस के ट्वीट पर कमेंट कर रहे हैं. दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाप आगाली टी-20 और वनडे सीरीज के लिए सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है जिससे हर कोई हैरान है. किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस बल्लेबाज ने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस किया है उसे किस वजह से नेशनल टीम में मौका नहीं मिल रहा है.

I wonder if Suryakumar Yadav fancies playing International cricket he might move overseas #CoughNZCough