Hassan Ali: कोरोना वायरस के खौफ (Coronavirus scare) का असर दुनियाभर के खेल से जुड़े आयोजनों पर पड़ रहा है. इस वायरस के कहर के कारण पाकिस्‍तान सुपर लीग (PSL) के सेमीफाइनल और फाइनल मैच स्‍थगित करने का फैसला आयोजकों को लेना पड़ा है. सेमीफाइनल और फाइनल को स्‍थगित करने की जानकारी पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक ट्वीट के जरिये दी. पाकिस्‍तान के तेज गेंदबाज हसन अली (Hassan Ali) ने टूर्नामेंट के तीन अहम मैचों को स्‍थगित करने के पीसीबी के फैसले की सराहना की और 'शानदार' इंग्‍ल‍िश में एक ट्वीट किया. हसन ने अपने ट्वीट में लिखा था-निश्चित रूप से हम सभी खेलना चाहते थे लेकिन पीसीबी ने सही फैसला किया है. प्रशंसकों ने पिछले कुछ सप्‍ताह में जिस तरह का प्‍यार दिखाया, उसके लिए धन्‍यवाद. हसन ने यह ट्वीट तो फैंस का शु्क्रिया अदा करने के लिए किया था लेकिन पाकिस्‍तान टीम के उनके साथी गेंदबाज शादाब खान (Shadab Khan) ने इससे हसन की खिंचाई करने का मौका तलाश लिया.

HBL PSL 2020 postponed, to be rescheduled. More details to follow in due course #HBLPSLV

Of course we all want to play but correct call was made by authorities thanks all fans of @thePSLt20 for love you have shown last few weeks #PSL2020