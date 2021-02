सरफराज अहमद ने वर्कआउट कर दिखाई अपनी फिटनेस, देखकर शादाब खान बोले- 'जब से डु प्लेसिस की बॉडी देखी है तब से'

कोरोना वायरस के चलते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा किया स्थगित

शाबाद ने वीडियो देखकर कमेंट करते हुए लिखा, 'लगे रहिए सरफराज भाई, जब से सरफऱाज भाई ने फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis ) की बॉडी देखी है तब से उनका मन वैसी ही बॉडी बनाने का हो गया है'. शाबाद ने यह भी लिखा है कि उन्होंने फाफ डु वो वाली तस्वीर देखी है. सोशल मीडिया पर फैन्स जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

Keep going @SarfarazA_54. He wants to have a body like @faf1307. Jub se Saifi bhai ne Faf ki woh tasveer dekhi hai, inka aim vesi body bnane ka ho gaya hai pic.twitter.com/7m7YwaEul2