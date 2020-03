Women's T20 World Cup final. भारतीय महिला टीम को टी-20 वर्ल्डकप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 85 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में हर किसी को शेफाली वर्मा से बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद थी लेकिन केवल 2 रन बनाकर आउट हो गई. भारतीय टीम पहली बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी. फाइनल मैच में हार मिलने के बाद भारतीय टीम की खिलाड़ी काफी इमोशनल नजर आईं.16 साल की युवा शेफाली वर्मा (Shafali verma) अपने आंसू रोक नहीं पाई. हार के बाद साथी ख‍िलाड़ी उन्‍हें द‍िलासा देती द‍िखीं. शेफाली ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस किया था लेकिन फाइनल में फ्लॉप हो गई, उन्होंने 5 पारियो में कुल 163 रन बनाए. ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से एलिसी हिली (Alyssa Healy) ने शानदार 75 रनों की पारी खेली तो वहीं बेथ मूनी (Beth Mooney) ने नाबाद 78 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 20 ओवर में 4 विकेट पर 184 रन पर ले जाने में सफल रहीं. भारतीय टीम केवल 99 रन ही बना सकी. आपको बता दें कि इस मैच को देखने शेफाली के पिता संजीव वर्मा भी स्टेडियम पहंचे थे.

भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन दीप्‍त‍ि शर्मा (33) ने बनाए. मेजबान टीम छठी बार फाइनल में पहुंची थी जबकि भारतीय टीम पहली बार फाइनल खेल रही थी. करीब 80,000 दर्शकों की मौजूदगी में आस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 184 रन का स्कोर बनाया और फिर भारत को पांच गेंद शेष रहते 99 रन पर ढेर कर दिया. आस्ट्रेलिया की ओर से मेगन शट ने चार और जेस नोनासन ने तीन जबकि सोफी मोलिन्यूक्स, डेलिसा किमिंस और निकोला कैरी ने एक-एक विकेट लिया। एलिसा हिली प्लेयर ऑफ द मैच और बेथ मूनी प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजी गई.

