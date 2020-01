शैफाली वर्मा (Shafali Verma)इस समय मह‍िला क्र‍िकेट में तेजी से उभरता हुआ नाम है. भारतीय मह‍िला टीम (Indian Women cricket team)की सदस्‍य शैफाली ने गेंद को जोरदार तरीके से ह‍िट करने की अपनी क्षमता से हर क‍िसी भी प्रभाव‍ित क‍िया है. उनकी प्रत‍िभा के मुरीदों में ऑस्‍ट्रेलि‍या 'ए' टीम की कोच लीह पॉल्‍टन (Leah Poulton) भी शाम‍िल हैं. शैफाली वर्मा ने प‍िछले साल, वर्ष 2019 में स‍ितंबर में इंटरनेशनल डेब्‍यू क‍िया था और वे अब तक नौ टी20 इंटरनेशल मैचों में 222 रन बना चुकी है. सच‍िन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के सबसे कम उम्र में भारत के ल‍िए इंटरनेशनल क्र‍िकेट में अर्धशतक जड़ने के र‍िकॉर्ड को भी नन्‍ही शैफाली अपने नाम पर कर चुकी है. मह‍िला क्र‍िकेट में भारत की युवा सनसनी मानी जा रही शैफाली (Shafali Verma) ने प‍िछले माह ब्र‍िस्‍बेन में ऑस्‍ट्रेल‍िया ए के ख‍िलाफ 78 गेंदों पर 124 रनों की धमाकेदार पारी खेली, ज‍िसमें 19 चौके और चार छक्‍के शाम‍िल रहे.

अपने 124 रनों में से 100 रन शैफाली ने चौकों और छक्‍कों की मदद से ही बना डाले थे. हर‍ियाणा की ख‍िलाड़ी शैफाली की यह पारी इतनी जबर्दस्‍त थी क‍ि इंटरनेशनल क्र‍िकेट काउंस‍िल यानी आईसीसी ने भी इसकी ट्वीट करके सराहना की थी. आईसीसी ने अपने ट्वीट में ल‍िखा-What a talent the youngster is!

Shafali Verma in India A's one-dayer v Australia A:



124 (78)

19 x 4s

4 x 6



What a talent the youngster is! pic.twitter.com/HbTg2x5WHG