पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी का T20 क्रिकेट में कमाल, महज 20 साल की उम्र में रचा इतिहास

शाहीन ने अपने करियर में अबतक केवल 56 टी-20 मैच खेले हैं और इतने कम मैच में यह रिकॉर्ड बनाकर उन्होंने कमाल कर दिया है. मलिंगा ने अबतक अपने टी-20 करियर में 295 मैच खेले हैं तो वहीं डेविड वीज ने 237 टी-20 मैच खेले हैं. बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब ने अबतक 308 टी-20 मैच अपने करियर में खेले हैं.

RECORD ALERT: Shaheen Shah Afridi now has FOUR 5-wicket hauls in Twenty20 Cricket, the MOST in the whole T20 Universe after Lasith Malinga (5).



He is just 20 years young and 56* matches into his career.#NationalT20Cup