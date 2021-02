इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 600 विकेट लेने वाले गेंदबाज, जानें कौन है नंबर वन पर

शाहीन ने यह कमाल पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2021) के 7वें मैच में किया.वैसे टी-20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान हैं, उन्होंने अपने करियर में 100 टी-20 विकेट 18 साल 271 दिन के दौरान लिया था.

इसके अलावा राशिद खान ने अपने 100 टी-20 विकेट उस समय पूरा किया था जब वो 18 साल और 360 दिन के थे. वहीं, पाकिस्तान के शादाब खान ने 100 टी-20 विकेट 20 साल 148 दिन की उम्र में पूरे किए थे. वहीं, इंग्लैंड के डैनी ब्रिग्स ने 23 साल 56 दिन की उम्र में 100 टी-20 विकेट अर्जित करने में सफलता पाई थी.

