शाहिद अफरीदी का खुलासा, इस बल्लेबाज को गेंदबाजी करना था मुश्किल, लगता था हर गेंद पर मारेगा चौका..

पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर रहे शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने अपने फेवरेट बल्लेबाज के बारे में खुलासा किया है जिसके सामने गेंदबाजी करना हमेशा से एक चुनौती रहा. अफरीदी ने विजडन (Wisden) को दिए अपने इंटरव्यू में खुलासा किया कि वेस्टइंडीज के महान दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा (Brian Lara) के सामने गेंदबाजी करना काफी मुश्किल था. अफरीदी ने कहा कि हालांकि मैंने उन्हें कई दफा आउट किया लेकिन जब कभी भी उनके खिलाफ गेंदबाजी करता तो मन में संशय रहता कि अगली ही गेंद पर यह बल्लेबाज चौका ना मार दें. पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने कहा कि लारा के खिलाफ उन्होंने कभी भी आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी नहीं की. अपने बयान में अफरीदी ने लारा के बारे में कहा कि वो एक विश्वस्तरीय बल्लेबाज थे. वो हर गेंदबाज पर हावी रहे, श्रीलंका के महान स्पिन गेंदबाज मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) के खिलाफ भी वो आसानी के साथ रन बनाने में सफल रहे. अफरीदी ने कहा कि लारा का फुटवर्क शानदार था. यही कारण रहा कि वो हर तरह के गेंदबाज के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ थे.

I Never Bowled With Any Confidence To Brian Lara : Shahid Afridi pic.twitter.com/JOoP5LOexh