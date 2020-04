कोरोना वायरस से जंग: शाहिद अफरीदी ने युवराज सिंह और हरभजन सिंह से कहा, 'शुक्रिया मेरे भाई....'

मैदान पर युवराज, हरभजन और अफरीदी को क्रिकेटप्रेमियों ने पूरी जूनन के साथ अपने-अपने मुल्‍क के लिए क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा लेकिन नेक काम के लिए सराहना पर पूर्व पाकिस्‍तानी क्रिकेटर की ओर से किया गया ट्वीट भारतीय प्‍लेयर्स के साथ उनकी 'बांडिंग' को दिखाता है. अफरीदी ने अपने ट्वीट में युवराज और हरभजन को 'भाई' कहकर संबोधित किया है. उन्‍होंने लिखा- आपके समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्‍यवाद. युवराज आप और ब्रदर हरभजन सिंह समर्थन के आधारस्‍तंभ हैं.'

Thank you for all you support-both yourself & my brother @harbhajan_singh are huge pillars of support; this bond we have shows love & peace transgresses borders when it comes to humanity especially. Best wishes to you with your noble endeavours with @YOUWECAN#DonateKaroNahttps://t.co/IVhqywdl3q