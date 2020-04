शाहिद अफरीदी ने एंड्रयू साइमंड्स को किया ट्रोल, बोले- मैं दिखाना चाहता हूं कौन था बिग हिटर.. देखें VIDEO

पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी रहे शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने ट्विटर पर एक पुरानी वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो ऑस्ट्रेलियाई पूर्व दिग्गज एंड्रयू साइमंड्स (Andrew Symonds) की गेंद पर लंबा छक्का लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. इस वीडियो को पोस्ट कर उन्होंने साइमंड्स को ट्रोल करने की कोशिश की है. अफरीदी ने कैप्शन में लिखा है कि 'मैं अपने दोस्त साइमंड्स को दिखाना चाहता हूं कि कौन था सबसे बड़ा बिग हिटर. गौरतलब है कि अपने क्रिकेट करियर में अफरीदी और साइमंड्स विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जाने गए. अफरीदी ने अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 476 छक्के जमाने में सफल रहे हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छ्क्का जमाने का रिकॉर्ड वर्तमान में क्रिस गेल (Chris Gayle) के नाम है. गेल ने अबतक 534 छक्के इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं. बता दें कि अफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का जमाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. इस क्रम में तीसरे नंबर पर भारत के रोहित शर्मा (Rohit Sharma) हैं. रोहित ने अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में 423 छक्के जमाए हैं. वहीं, बात करें साइमंड्स की तो उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 141 छक्के जमाने का रिकॉर्ड दर्ज है. भले ही साइमंड्स ने छक्के कम जमाए हैं लेकिन अपने करियर में उनको हमेशा से बिग हिटर बल्लेबाज के तौर पर प्रसिद्धि मिली है.

Just wanted to show my friend Symonds who was the bigger hitter https://t.co/NkwptihgGL