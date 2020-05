शाहिद अफरीदी ने चुनी ऑल टाइम वर्ल्ड कप XI, न इमरान खान को दी जगह, न ही तेंदुलकर को

वर्ल्डकप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तेंदुलकर को अफरीदी ने वर्ल्डकप इलेवन टीम में ना रखकर यकीनन हर किसी को हैरान किया है. तेंदुलकर ने अपने करियर में 45 वर्ल्डकप मैच खेले और इस दौरान 6 शतक जमाने के साथ कुल 2278 रन बनाए हैं. इसके बाद भी सचिन को ऑल टाइम वर्ल्ड कप XI में ना रखना चौंकाने वाला लगता है. अफरीदी ने ऑल टाइम वर्ल्ड कप XI में रिकी पोंटिंग को नंबर 3 पर जगह दी है तो वहीं नंबर 4 पर विराट कोहली को जगह दी है.

अफरीदी ने सईद अनवर और एडम गिलक्रिस्ट को बतौर ओपनर चुना है. इसके अलावा जैक्स कैलिस को बतौर ऑलारउंडर अपने द्वारा चुनी गई टाइम वर्ल्ड कप XI में जगह दी है. तेज गेंदबाजी आक्रमण में वसीम अकरम, शोएब अख्तर और ग्लेन मैक्ग्रा अफरीदी की पसंद बने हैं, स्पिनर के तौर पर अफरीदी ने शेन वार्न और सक़लैन मुश्ताक़ को जगह दी है.

Absolutely...It's an all time WC 11 so sachin has to be there..He single handedly carried India's batting in 96,99,2003 and 2011 WC..