चेन्नई को हराने पर शाहरूख खान ने केकेआर के इस खिलाड़ी के लिए कहा-'नाम तो सुना था..काम उससे भी कमाल है..'

IPL 2020 KKR vs CSK: आईपीएल 2020 के 21वें मैच में कोलकाता ने चेन्नई को 10 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस जीत में राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi) को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला, त्रिपाठी ने बतौर ओपनर बल्लेबाजी की और शानदार 81 रनों की पारी खेली. केकेआर की जीत के बाद टीम के मालिक शाहरूख खान (ShahRukh Khan) गद्गद हो गए हैं. सीएसके को हराने के बाद शाहरूख ने ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में शाहरूख ने राहुल त्रिपाठी की तारीफ की है. किंग खान ने अपने ट्वीट में लिखा, हमने कुछ रन कम बनाए थे लेकिन गेंदबाजों ने आखिर में इस नुकसान की भरपाई अपने पऱफॉर्मेंस से कर दी, राहुल त्रिपाठी के लिए कहना था, 'नाम तो सुना था..काम उससे भी कमाल है. आप लोग सुरक्षित रहें और आराम करें, बैंडन मैक्कुलन मैं आपसे जल्द मिलता हूं.'

We were a few runs short, but the bowling made up for it at the end. Well played boys of @KKRiders And have to mention our @ImRTripathi ‘Naam toh suna tha....kaam usse bhi kamaal hai' Be healthy all of you and rest well. @Bazmccullum will see u soon