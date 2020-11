बैन के बाद वापसी करते ही शाकिब अल हसन ने बनाया रिकॉर्ड, टी-20 में ऐसा करने वाले केवल दूसरे ऑलराउंडर बने

Aus Vs Ind: साउथ इंडियन गाने 'बुट्टा बोम्मा' पर कमर मटकाते दिखे डेविड वॉर्नर, Video को खूब किया जा रहा है पसंद..देखें

शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) ने अपने टी-20 करियर में अबतक 355 विकेट लिए हैं तो वहीं 5000 से ज्यादा रन बना लिए हैं. टी-20 क्रिकेट में ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) ऐसे पहले ऑलराउंडर हैं जिन्होंने 5000 से ज्यादा रन और 500 से ज्यादा विकेट लिए हैं. ब्रावो ने टी-20 क्रिकेट में 512 विकेट लिए हैं और 6331 रन बनाए हैं. वहीं, आंद्रे रसेल ने टी-20 क्रिकेट में अबतक 5728 रन बनाए हैं और 300 विकेट लिए हैं.

