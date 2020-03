मिचेल मैक्लेनाघन का खुलासा, इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं बन पा रहा बेहतरीन बल्लेबाज

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मिचेल मैक्लेनाघन (Mitchell McClenaghan) ने ट्विटर पर एक फैन के द्वारा पूछे गए सवाल का रोचक जवाब दिया है. ट्विटर पर एक फैन ने मिचेल मैक्लेनाघन से सवाल-जवाब के दौरान मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के मेंटोर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बारे में कुछ भी बताने के लिए कहा. ऐसे में फैन के द्वारा पूछे गए सवाल पर मैक्लेनाघन ने रिएक्ट करते हुए सचिन के बारे में लिखा, महान आदमी, उनसे हाथ मिलाने के बाद भी मैं अच्छा बल्लेबाज नहीं बन पाया हूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं. इसके अलावा ट्विटर पर फैन्स से बातचीत करने के क्रम में कोहली को उन्होंने क्लास वाला बल्लेबाज भी बताया है. गौरतलब है कि आईपीएल में मैक्लेनाघन मुंबई इंडियंस की टीम के सदस्य हैं तो वहीं तेंदुलकर मेंटोर की भूमिका निभाते हैं.

Great man. Shaking his hand still hasn't made me a better batsman - what am I doing wrong

बता दें कि पाकिस्तान सुपरलीग (PSL) में मैक्लेनाघन कराची किंग्स टीम के सदस्य थे. पाकिस्तान से लौटने के बाद उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रखा है. इतना ही नहीं उन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने खास अंदाज में लोगों से घर में रहने की अपील की थी.

Think of your House as a Condom and Covid19 as a deadly incurable STD.



Protect yourself before your wreck yourself. #isolate#Covid_19#coronavirus#useprotection