ऐसा इकलौता गेंदबाज जिसने करियर के तीनों फॉर्मेट में पहले ही ओवर में विकेट चटकाने का बनाया रिकॉर्ड

क्रिकेट जगत में कई ऐसे गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने अपने करियर में कई ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिसका टूटना काफी मुश्किल है. ऐसा ही एक रिकॉर्ड श्रीलंका के तेज गेंदबाज शमिंडा एरंगा (Shaminda Eranga) ने बनाया है जो आजतक बरकरार है. एरंगा दुनिया के इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अपने करियर के तीनों फॉर्मेट में पहले ही ओवर में विकेट लेने का कमाल किया है. शमिंडा एरंगा ने सबसे पहले वनडे में पहली बार गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ही ओवर में विकेट लेने में सफलता पाई थी. साल 2011 में हम्बनटोटा में खेले गए वनडे मैच में शमिंडा ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ब्रैड हैडिन को आउट कर अपने इंटरनेशवनल करियर में पहला शिकार किया था. इस मैच में शमिंडा ने अपने इंटरनेशनल करियर के पहले ही ओवर में विकेट लेने में सफलता पाई. इसके बाद श्रीलंका के इस तेज गेंदबाज ने 2011 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में अपने टेस्ट करियर की पहले ही ओवर में विकेट लेने का कमाल कर दिखाया. शमिंडा एरंगा (Shaminda Eranga) ने कोलंबो टेस्ट में शेन वॉट्सन को आउट कर टेस्ट में पहला विकेट हासिल किया था.

Happy Birthday to Shaminda Eranga, who has achieved the unique distinction of taking a wicket in the 1st over of his Test, ODI, T20I debut! pic.twitter.com/cVh5LL84S3