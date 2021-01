Aus Vs Ind: अपने ही देश के खिलाड़ी को 'अपशब्द' कह बैठे वॉर्न और साइमंड्स, Video viral

Mushtaq Ali Trophy: घरेलू क्रिकेटर आईपीएल नीलामी से पहले जलवा बिखेरने को तैयार, बैन खिलाड़ी भी...

जब वॉर्न और साइमंड्स के बीच अभद्र भाषा वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कायो स्पोर्ट्स को माफी मांगनी पड़ी है. कायो स्पोर्ट्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि "हमारी लाइव स्ट्रीम पहले शुरू हो गई थी और हमने कुछ अभद्र भाषा सुनें. कायो स्पोर्ट्स और उनकी कमेंट्री टीम की तरफ से बिना सफाई के हम माफी मांगते हैं."

Oops! Shane Warne and Andrew Symonds forgot the microphones were on when they decided to rip into Marnus Labuschagne #AUSvsINDpic.twitter.com/Kpqfh20oil