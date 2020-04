सचिन तेंदुलकर को इस मैच में आउट नहीं कर पाने का मलाल आज भी है शेन वॉर्न को, पुराने वीडियो पर दिया ऐसा रिएक्शन VIDEO

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर शेन वार्न (Shane Warne) और सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बीच काफी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती थी. क्रिकेट फैन्स भी दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा का लुत्फ भरपूर लेते थे. ऐसे में एक बार फिर तेंदुलकर और वॉर्न के बीच की प्रतिस्पर्धा का ताजा उदाहरण देखने को मिला है, जब वॉर्न ने ट्विटर पर एक पुराने वीडियो को देखकर रिएक्शन दिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी देखा जा रहा है जिसमें तेंदुलकर, वॉर्न की गेंदबाजी के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस वीडियो में वॉर्न तेंदुलकर को एलबीडब्ल्यू आउट करने की अपील करते हैं जिसे अंपायर नजरअंदाज कर देते हैं. इस वीडियो पर अपना रिएक्शन देते हुए वॉर्न ने लिखा है कि, कैसे सचिन को यहां पर नॉट आउट दिया गया. बता दें कि यह वीडियो साल 1998 में चेन्नई में खेले गए भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का है. इस टेस्ट मैच में सचिन ने दूसरी पारी शानदार बल्लेबाजी की थी और 155 रन बनाकर आउट हुए थे. तेंदुलकर की शानदार शतकीय पारी के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था.

Seriously ? Come on @robelinda2 !!!!!! How's that not out https://t.co/Dbhq9GfvLn