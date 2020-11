शेन वॉटसन के संन्यास लेने वाले फैसले पर आया स्टार्क की वाइफ का रिएक्शन, Tweet हुआ वायरल

उन्होंने कहा, ‘‘इस अध्याय का समापन करना मुश्किल बनता जा रहा है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं. मैं वास्तव में आभारी हूं कि मैंने यह अद्भुत सपना जिया. अब अगली रोमांचक यात्रा की तैयारी है. '' वाटसन ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. टी20 प्रारूप में उनकी काफी मांग थी और वह आईपीएल में शुरू से नियमित रूप से खेलते रहे. आईपीएल में उन्होंने 145 मैचों में 3874 रन बनाये जिसमें चार शतक और 21 अर्धशतक शतक शामिल हैं। उन्होंने इसके अलावा 92 विकेट भी लिये. उन्होंने कहा, ‘‘वास्तव में लगता है कि यह सही समय है। मैं जानता हूं कि मैंने क्रिकेट में अपना आखिरी मैच, अपने प्रिय चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आखिरी मैच खेल लिया है. अपने लंबे करियर में इतनी चोटों के बावजूद 39 वर्ष की उम्र में अलविदा कहने पर मैं वास्तव में खुद को भाग्यशाली मानता हूं.

???? 59 Tests, 190 ODIs, 58 T20Is

10,950 international runs

???? Player of the Tournament at 2012 T20WC

2007 and 2015 ICC Men's CWC champion



Australian legend Shane Watson has announced his retirement from all forms of cricket.



Thanks for the memories, Shane pic.twitter.com/9gQELTn724