IPL: शेन वॉट्सन के करीबी रिश्तेदार का हुआ निधन, फिर भी मैच खेलने उतरे, फैन्स ने किया सलाम

इसके अलावा डीन जोन्स (Dean Jones) के निधन पर भी वॉट्सन ने शोक व्यक्त किया है और कहा कि उनके जाने से काफी दुख पहुंचा है. इस आईपीएल में वॉट्सन अबतक कोई खास कमाल नहीं कर पाए हैं. अबतक खेले 3 मैचों में सिर्फ 53 रन ही बना सके हैं. सीएसके की टीम का अब अगला मुकाबला 2 अक्टूबर के खेला जाना है.

It has been a tough couple of days and just makes you cherish life that much more.

Rest In Peace Nana Ritchie and my hero, Dean Jones. https://t.co/zpOTkaMRm3 — Shane Watson (@ShaneRWatson33) September 26, 2020

From the past three days we are listining the death newses.

Stay strong @ShaneRWatson33

We are with you — jandhyala teja (@jandhyala_teja) September 26, 2020

<

शेन वॉट्सन (Shane Watson) सीएसके के टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी में से एक हैं. पिछले साल 2019 आईपीएल फाइनल में 59 गेंद पर 80 रनों की पारी खेली थी. पारी के दौरान वॉटसन चोटिल भी हुए थे और यहां तक कि उनके घुटने से खून भी निकल रही थी. इस दर्द को सहन करते हुए भी वॉटसन लगातार खेलते रहे. हालांकि सीएसके यह मैच 1 रन से हार गया लेकिन वॉटसन की इस पारी में हर क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया था.

We have faith in Watto , Sun will rise again with more power and lots of yellove — Pravin (@Pravin33632731) September 26, 2020

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी. ​