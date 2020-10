शोएब मलिक ने टी20 से संन्यास पर स्पष्ट की अपनी स्थिति, बोले कि....

हाल ही में पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज और सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने टी-20 में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. शोएब मलिक (Shoaib Malik) भी अब सीनियर हो चले हैं और एमएस धोनी की राह पर हैं. पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व क्रिकेटरों के बीच उनकी उम्र और भविष्य को लेकर चर्चा जोर-शोर से होने लगी है, लेकिन शोएब मलिक का मानना है कि अभी तो वह जवान हैं !! शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने साफ कर दिया है कि उनका हाल-फिलहाल टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है. और जब तक उनका शरीर इजाजत दे रहा है, वह टी-20 खेलना जारी रखेंगे.

- "I would like to congratulate the people of Pakistan as I am the first Asian cricketer to have reached this milestone of making 10,000 runs in #T20 cricket & I hope I will carry on in the way I have been playing. I'd like to dedicate this milestone to my parents... pic.twitter.com/btiOGpTJo9