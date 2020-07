पुरूषों के बीच महिला क्रिकेटर ने किया यह अनोखा कारनामा, पति की जगह खुद विकेटकीपिंग करने मैदान पर उतरी

क्रिकेट के इतिहास (Cricket History) में कई रोचक घटनाएं देखने को मिलते हैं. ऐसी ही एक घटना फिर से देखने को मिली जब यूरोपियन क्रिकेट सीरीज टी10 लीग (European Cricket Series) के दौरान केएसवी क्रिकेट क्लब की ओर खेलने वाली महिला क्रिकेटर शरान्या सदारंगानी (Sharanya Sadarangani) मैदान पर अपने पति की जगह विकेटकीपिंग करती नजर आईं. बता दें कि शरान्या सदारंगानी (Sharanya Sadarangani) टी10 क्रिकेट लीग में पुरुषों संग खेलने वाले पहली महिला क्रिकेटर हैं. इस टी-10 लीग में पीएसपी के खिलाफ मैच के दौरान केएसवी क्रिकेट क्लब की ओर से महिला क्रिकेटर शरान्या मैदान पर जौहर दिखाने के लिए उतरी थीं. यूरोपियन क्रिकेट सीरीज टी10 लीग (European Cricket Series) के सेमीफाइनल में मैच के दौरान शरान्या के पति क्रिकेटर फिन सदारंगानी जो खुद एक विकेटकीपर हैं, उन्होंने खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया, ऐसे में उनकी वाइफ क्रिकेटर शरान्या ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभाई.

@shachikaru ‼️HISTORYMAKER! Sharanya Sadarangani sets the standard becoming the first female cricketer to play in Dream11 European Cricket Series‼️

Well done