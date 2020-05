शार्दुल ठाकुर आउटडोर में ट्रेनिंग शुरू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर

तेज गेंदबाज शारदुल ठाकुर कोरोना वायरस के कारण दो महीने के ब्रेक के बाद शनिवार को आउटडोर ट्रेनिंग शु्रू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने. भारत के लिये एक टेस्ट, 11 वनडे और 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले ठाकुर ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोइसर में स्थानीय मैदान पर कुछ घरेलू खिलाड़ियों साथ अभ्यास शुरू किया.

Shardul Thakur on the IPL 2019 Final. Truly heartwarming words on a heartbreaking moment. Kanle thanni. #Yellove you Dhool! @ImShard#AnbuDenLions@RuphaRamanipic.twitter.com/D3rkdGLpTG