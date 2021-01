घर पहुंचने पर शारदूल का हुआ जोरदार स्वागत, दोस्तों व पड़ोसियों ने जमकर लगाए भारत माता की जय के नारे, VIDEO

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भारतीय खिलाड़ी अपने-अपने घर पहुंच रहे हैं, तो उनका बहुत ही जोरदार स्वागत हो रहा है. वीरवार को जब विजयी कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने अपने घर लौटे, तो उनके रिश्तेदारों और कॉलोनी के लोगों ने उनका जबर्दस्त स्वागत किया. टी.नटराजन (T.Natarajan) के स्वागत ने तो सभी को हैरान कर दिया, तो अब एक और सदस्य शारदूल ठाकुर (Shardul Thakuk) जब पालघर में अपने गांव पहुंचे, तो उनका भी स्वागत बहुत जोश के साथ किया गया. और इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगे. शारदूल ठाकुर (Shardul Thakur) का गांव माहिम केलवा, पालघर में मुंबई से करीब 90 किमी. दूर पड़ता है. और शारदूल ठाकुर अपने करियर के शुरुआती दिनों में सालों तक ट्रेन से तीन घंटे का सफर तय करके बोरीवली जाते थे, जिससे वह अपने स्कूल के लिए क्रिकेट खेल सकें.

Welcome of Shardul Thakur at his home

Palghar, Mumbai pic.twitter.com/ffgwleeePw