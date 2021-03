Vijay Hazare Trophy: शार्दुल ठाकुर की धुआंधार बैटिंग, चौके-छक्के की बारिश, शतक से चूके...देखें Video

दुनिया का इकलौता बल्लेबाज जिसने वनडे में 200 के स्ट्राइक रेट के साथ एक नहीं बल्कि 3 बार जमाया शतक

अपने लिस्ट ए करियर में शार्दुल ने यह पहला अर्धशतक है. हाल ही में शार्दुल ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर बल्लेबाजी से फैन्स का दिल जीत लिया था. उन्होंने खासकर गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 115 गेंद पर 67 रन बनाकर मैच को ड्रा कराने में अहम भूमिका निभाई थी. गावा टेस्ट में शार्दुल ने 7 विकेट भी अपने नाम करने का कमाल किया था. इस मैच में शार्दुल ने 39 गेंद पर अर्धशतक जमाकर शानदार बल्लेबाजी की.

Fifty for @imShard ! Shardul Thakur notches up a quickfire half-century against Himachal. @Paytm #VijayHazareTrophy #HPvMUM Follow the match https://t.co/YdjpEhnJgK pic.twitter.com/3tvrTfst3F

शार्दुल हाल के समय में अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से फैन्स को हैरान करने में सफल रहे हैं. इस बार के आईपीएल में वो सीएसेक की ओर से खेलते हुए दिखेंगे. ये देखना दिलचस्प होगा इस बार के आईपीएल में शार्दुल ऑलराउंड परफॉर्मेंस से फैन्स को हैरान कर पाते हैं या नहीं.

Shardul Thakur's maiden List A fifty is a stunning knock for Mumbai in the Vijay Hazare Trophy game against Himachal



A candidate for one of the all-rounder spots in the Chennai Super Kings setup? #VijayHazareTrophy2021pic.twitter.com/UDfN3LMGLK