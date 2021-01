दुनिया के नंबर वन गेंदबाज के खिलाफ शार्दुल ठाकुर ने जड़ा छक्का, टेस्ट क्रिकेट में जमाया पहला अर्धशतक

ब्रिसबेन टेस्ट मैच के तीसरे दिन शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) और वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) ने कमाल करते हुए अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक जमा दिया है. दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी और भारत के स्कोर को 300 के पार ले जाने में अहम भूमिका निभाई. भारतीय पारी में शार्दुल 6 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए. शार्दुल ने पैट कमिंस के खिलाफ छक्के जड़कर अपनी पारी का आगाज किया और साथ ही छक्का जमाकर अर्धशतक पूरा किया. ठाकुर ने जहां दुनिया के नंबर वन तेज गेंदबाज के खिलाफ छक्का जड़कर अपनी पारी की शुरूआत की तो वहीं नाथन लियोन की गेंद पर छक्का जड़कर अर्धशतक भी पूरा किया. सोशल मीडिया पर वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ हो रही है. शार्दुल ठाकुर ने सातवें विकेट के लिए वॉशिंग्टन सुंदर के साथ 100 से ज्यादा रन की साझेदारी कर ली है.

Shardul Thakur has hit boundaries against Starc, Cummins and Hazelwood #AUSvIND#INDvAUSpic.twitter.com/EzQ6B1jBdw — Dale Steyn Forever (@steynforever) January 17, 2021

Reaching fifty in his style, Shardul Thakur is bossing in Australia. pic.twitter.com/Gv9nGOXeyM — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 17, 2021

Shardul Thakur reaches his maiden fifty with a SIX. His confidence in the Innings is highly commendable, what an innings this is, take a bow Shardul. pic.twitter.com/xkt7VR57WL — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 17, 2021

What an innings played by Shardul Thakur. When he comes to bat then India struggling at 186/6 now India 309/7. The way he batted and his Partnership with Washington Sunder is just Remarkable. Well played, Shardul Thakur. Amazing. #INDvAUSpic.twitter.com/UGDuq7d2Fl — CricketMAN2 (@man4_cricket) January 17, 2021