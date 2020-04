शशांक मनोहर अगले दो महीने ही रहेंगे आईसीसी चेयरमैन पद पर लेकिन बीसीसीआई विश्वास करने को राजी नहीं

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर को कोरोना वायरस महामारी के कारण आईसीसी बोर्ड की बैठक टलने की पूरी संभावना को देखते हुए कार्यकाल में दो साल का विस्तार मिल सकता है. लेकिन ऐसी प्रबल संभावना है कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख कोलिन ग्रावेस उनकी जगह लेंगे. समझा जाता है कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष मनोहर तीसरी बार दो साल का कार्यकाल विस्तार नहीं चाहते. हालांकि, मनोहर की यह मनोस्थिति सूत्रों के हवाले से ही है.

Congratulations to former BCCI President Mr Shashank Manohar on being elected unopposed to serve second term as independent @ICC chairman. pic.twitter.com/J5ZUpOc815