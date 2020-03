भारतीय महिला क्रिकेटर शिखा पांडे को भारतीय वायुसेना के तरफ से मिला यह बड़ा सम्मान

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज शिखा पांडे (Shikha Pandey) ने महिला टी-20 वर्ल्ड कप (Women's T20 World Cup 2020) में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था. उन्हें महिला टी-20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करने का ईनाम मिला है. शिखा पांडे को ईनाम स्वरूप भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल एमएसजी मेनन ने उन्हें एयर ऑफिसर इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी है. गौरतलब है कि शिखा पांडे पहले से ही भारतीय वायुसेना में स्क्वाडर्न लीडर हैं. बात करें महिला टी-20 वर्ल्डकप में तो उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने महिला वर्ल्ड कप में 7 विकेट अपने नाम किए. शिखा के बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण ही भारतीय टीम महिला टी-20 वर्ल्डकप के फाइनल तक का सफल करने में सफल रही थी. गौतरलब है कि महिला टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने अपने ग्रुप के सभी मैच जीते थे लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 85 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. भारत की ओर से महिला टी 20 वर्ल्डकप में सबसे ज्यादा रन बनानें का कमाल शेफाली वर्मा ने किया. शेफाली ने 5 पारियों में कुल 163 रन बना पाने में सफल रहीं.

