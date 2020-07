शिखर धवन ने बेटे जोरावर को ऐसे सिखाई घुड़सवारी, Video किया शेयर..देखें

शिखर धवन (Shikhar Dhawan) कोरोना काल (Coronavirus) के दौरान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिल रहे हैं. धवन के साथ-साथ उनके बेटे जोरावर भी पिता के साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर फैन्स का खूब मनोरंजन करने में पीछे नहीं रहे हैं. एक बार फिर भारतीय क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें धवन के साथ बेटे जोरावर हैं और घोड़े पर सवारी करना सीख रहे हैं. धवन ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि, जोरावर को घुड़सवारी सीखा रहा हूं, अपने नए दोस्त के साथ समय बिताना उसे अच्छा लगा'. वीडियो में आप देखेंगे कि पहले धवन घुड़सवारी करते हैं फिर थोड़ी देर के बाद जोरावर को घुड़सवारी करना सीखाते हैं. जोरावर और धवन की जोड़ी सोशल मीडिया पर काफी हिट हैं. कुछ दिन पहले जोरावर सुपरमैन बनकर चपाती बनाते हुए नजर आ रहे थे. वीडियो को धवन के फैन्स ने खूब पसंद किया था. बता दें कि COVID-19 के कारण भारत में किसी भी तरह का क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं खेला जा रहा है. ऐसे में क्रिकेटर घर पर ही रहकर अपने खाली समय को बिता रहे हैं.

Teaching Zoraver the joy of horseback riding He enjoyed time spent with his new friend pic.twitter.com/x5Sqkuj4sT