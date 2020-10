DC vs RR: शिखर धवन ने रचा इतिहास, ऐसा कारनामा करने वाले इकलौते बल्लेबाज बने

लगातार दूसरे मैच में धवन ने अर्धशतकीय पारी खेली है. धवन ने दिल्ली के खिलाफ 30 गेंद पर अर्धशतक जमाकर इतिहास रच दिया है. अपनी अर्धशतकीय पारी में धवन ने 6 चौके और 2 छक्के जमाए.

इसके साथ ही गब्बर, आईपीएल में सबसे ज्यादा चौका जमाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. धवन ने आईपीएल में अबतक कुल 549 चौैके जमाए हैं. आईपीएल में सबसे ज्यादा चौका जमाने वाले दूसरे बल्लेबाज विराट कोहली हैं, जिन्होंने 494 चौके जमाए हैं.

This is Shikhar Dhawan's 39th #IPL fifty score.

This is the only fourth time in his career he is doing so in 30 balls or less.

His quickest has come in 25 balls also against the same opponent at Jaipur in 2019#DCvRR#RRvsDC#RRvDC#IPL2020#Dream11IPL#IPLinUAE