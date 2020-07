शिखर धवन ने की दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिन्दु रेफ्यूजी की मदद, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर शिखर धवन (Shikhar Dhwan) कोरोना वायरस के कहर के बीच शनिवार को दिल्ली के आदर्श नगर पहुंचकर पाकिस्तान से आए हिन्दु रेफ्यूजी की मदद करते दिखे और उन्हें पोर्टेबल टॉयलेट दान में देते नजर आए हैं. धवन ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी शेयर की है. पाकिस्तान से आए हिन्दु रेफ्यूजी के बच्चों को क्रिकेट किट भी धवन दान करते हुए नजर आए हैं. धवन को अपे पास पाकर बच्चे काफी खुश भी नजर आ रहे थे. धवन ने आदर्श नगर इलाके में पहुंतकर इन हिन्दु रेफ्यूजी से बातचीत भी की और उन लोगों के परेशानियों के बारे में चर्चा की. बता दें कि धवन का लोगों ने वहां काफी जमकर स्वागत भी किया और सभी लोग भारतीय क्रिकेट टीम के इस सुपरस्टार को देखकर खुश भी नजर आ रहे थे. इस समय पूरे देश में कोरोना का कहर. खासकर दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. बता दें कि धवन ने इससे पहले पीएम फंड में पैसे भी दान में दिए थे.

Enjoyed my morning with the refugees staying near Majlis Metro Station. Grateful for the kind reception they gave me @PMOIndia@narendramodi@HMOIndia@AmitShah@sanjaysherpuriapic.twitter.com/YdwPmFXSrk