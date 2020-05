सोनू सूद द्वारा प्रवासी मजदूरों की मदद को देखकर शिखर धवन बोले- आपको सलाम करता हूं तो एक्टर ने यूं किया रिएक्ट

एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) लॉकडाउन (LockDown) के दौरान संकट में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का काम कर रहे हैं. सोनू सूद इन दिनों मसीहा बनकर हर गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं जो लॉकडाउन में फंस गए हैं और अपने घर नहीं जा पा रहे हैं. सोनू के इस काम को देखकर हर कोई उन्हें सलाम कर रहा तो वहीं क्रिकेटर शिखर धवन (Shikhr Dhawan) ने भी अपना रिएक्शन ट्वीट के माध्यम से शेयर किया है. धवन ने ट्वीट में सोनू सूद को सलाम किया और लिखा कि फंसे हुए मजदूरों को उनके घर पर पहुंचाने के लिए आपकी इस कोशिश को मेरा सलाम है. धवन के इस ट्वीट के बाद खुद अभिनेता सोनू ने रिएक्ट किया और कहा 'आपका बहुत शुक्रिया, सभी जानते हैं कि जब धवन क्रिज पर मौजूद रहते हैं तो हम अपने घर पहुंच जाते हैं यानि मैच जीत जाते हैं. मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इस क्रिज पर तबतक मौजूद रहूंगा जब तक प्रवासी मजदूर यह नहीं कह दें कि हम अपने घर पहुंच गए हैं.'

Thank u so much my brother.India knows when @SDhawan25 is at cease “WE ARE HOME”. I promise, I will stay at this crease till the end and make sure that every migrant well say “ WE ARE HOME “ https://t.co/WhRNkjg7cb