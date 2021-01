NZ vs PAK: पाकिस्तान के खराब परफॉर्मेंस पर भड़के शोएब अख्तर,'पीसीबी ने जो बोया वही तो काट रहा है'..देखें Video

सौरव का दिल आज भी उतना ही मजबूत है जितना 20 साल की उम्र में था: हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ देवी शेट्टी

अख्तर ने आगे कहा कि पीसीबी ने ऐसे खिलाड़ी टीम में चुने हैं जो स्कूली स्तर पर क्रिकेट खेलते हैं.शोएब ने कहा, 'पीसीबी नेशनल टीम में औसत खिलाड़ियों को लाते रहते हैं, वे औसत परफॉर्मेंस करते रहते हैं. ये सभी खिलाड़ी मिलकर पाकिस्तान टीम को औसत टीम बना रहे हैं. यही कारण है कि परिणाम कुछ और ही निकल रहा है. रावलपिंड़ी एक्सप्रेस ने आगे कहा कि पाकिस्तान जब भी टेस्ट मैच खेलेगा, टीम इसी तरह से बेनकाब होगी.'

अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बोया वही तो काट रहा है. पूर्व तेज गेंदबाज ने वीडियो में आगे कहा है कि ये पाकिस्तान बोर्ड मैनेजमेंट को बदलते रहते हैं लेकिन सही टीम नहीं चुनते हैं.

Clubs teams would play better than this. pic.twitter.com/r9m4ekqbeq