टीम इंडिया (Team India) ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) उसके ही देश में टेस्‍ट सीरीज जीतकर इतिहास रचा है. ऑस्‍ट्रेलियाई टीम को उसके ही मैदान पर टेस्‍ट सीरीज में 2-1 से हराकर भारत ने इस कारनामे को अंजाम देने वाली पहली एशियाई टीम बनने का श्रेय हासिल किया है. एक समय विश्‍व क्रिकेट में वर्चस्‍व स्‍थापित रखने वाली पाकिस्‍तानी टीम भी ऑस्‍ट्रेलिया को उसके जीत में नहीं हरा पाई है. भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर पाकिस्‍तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्‍तर (Shoaib Akhtar) ने विराट कोहली (Virat Kohli) ब्रिगेड को बधाई दी है. रावलपिंडी एक्‍सप्रेस के नाम से लोकप्रिय रहे शोएब अख्‍तर ने अपने ट्वीट में लिखा, 'टीम इंडिया को ऐतिहासिक टेस्‍ट सीरीज जीत पर बधाई. विश्‍व क्रिकेट के सबसे मुश्किल दौरों में ऑस्‍ट्रेलिया में टेस्‍ट सीरीज खेलने का गिना जा जाता है. भारत की यह जीत सामूहिक प्रयास का परिणाम रही और टीम इंडिया ने पूरे समय ऑस्‍ट्रेलिया को दबाव में रखा.'

Congratulations to Team India for a historic series victory Down Under. One of the toughest tours in world cricket is a Test Series in Australia. It was a great effort and they kept Aussies under pressure throughout. #DownUnder#INDvAUS