शोएब अख्तर ने एमएस धोनी को लेकर दिया बड़ा बयान, लेकिन कहा कि...

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया है. अख्तर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 38 वर्षीय धोनी को शानदार विदाई दी जाएगी भले ही अभी यह पता नहीं कि खेल कब शुरू हो पाएंगे. अख्तर ने इस्लामाबाद से कहा, ‘‘इस खिलाड़ी ने अपनी पूरी क्षमता से क्रिकेट की सेवा की है. उन्हें पूरे सम्मान के साथ क्रिकेट को अलविदा कहना चाहिए. मैं नहीं जानता कि उन्होंने इसे इतना लंबा क्यों खींचा. उन्हें विश्व कप के बाद ही संन्यास ले लेना चाहिए था.'' अख्तर ने कहा कि पिछले साल वनडे विश्व कप के बाद ही संन्यास ले लेना चाहिए था और वह नहीं जानते कि इस पूर्व भारतीय कप्तान ने यह फैसला इतने लंबे समय तक क्यों लटकाये रखा है.

