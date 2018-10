शोएब अख्तर की भविष्यवाणी, विराट कोहली करियर में बनाएंगे 'इतने शतक'

फिर से बता दें कि विराट कोहली वनडे मैचों में लगातार तीन शतक बनाने वाले दुनिया के नौवें और भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं तीसरे शतक के साथ ही वह भारतीय धरती पर लगातार चार शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अब कोहली के सामने बड़ी चुनौती कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ने की है, जिनके नाम वनडे में लगातार चार शतक जड़ने का रिकॉर्ड है. और वह ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं.

A hat-trick of hundreds is just an incredible feat by a special player. Well done @imVkohli . pic.twitter.com/DMc95fCPPX

बहरहाल, शोएब अख्तर पर लौटते हैं. अब यह तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तानी किसी भारतीय के प्रदर्शन को कितनी मुश्किल से स्वीकारते हैं. सचिन को स्वीकारने में ही उन्हें सालों लग गए. लेकिन यह विराट का ही प्रदर्शन है, जिसने अब शोएब अख्तर को उनका मुरीद बना दिया है.

Guwahati. Visakhapatnam. Pune.



Virat Kohli is something else man with three ODI hundreds in a row, the first India batsman to achieve that .. what a great run machine he is ..

Keep it up cross 120 hundred mark as I set up for you ..