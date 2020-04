शोएब अख्तर बोले- कोरोनावायरस के खिलाफ साथ आए भारत-पाकिस्तान, फंड जुटाने के लिए खेला जाए वनडे सीरीज

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan ODI Series) के बीच 3 वनडे मैचों के खेले जाने का प्रस्ताव रखा है. अख्तर ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के खिलाफ लड़ाई में फंड जुटाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज को कराए जाने की बात कही है. पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि ऐसा होने से जो भी फंड रेज किए जाएंगे उससे दोनों देशों में कोरोनावायरस से प्रभावित लोगों की मदद की जा सके. गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan ) के बीच आखिरी वनडे सीरीज साल 2012-13 में हुई थी. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रख्यात हुए अख्तर ने कहा कि इस मुश्किल समय में दोनों देश अपने लोगों की मदद के लिए आगे आए और वनडे सीरीज खेलकर फंड रेज करें. अख्तर ने आगे अपने बयान में कहा कि दोनों देशों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ये मैच बाद में कराए जाने की जरूरत है.

Former Pakistan pacer Shoaib Akhtar proposes Indo-Pak ODI series to raise funds for fight against #COVID19 pandemic.