शोएब अख्तर ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत से मांगे मदद तो हुए ट्रोल, अब ट्वीट कर दिया जवाब, बोले- मुझे परखना हो तो...

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने भारत और पाकिस्तान (Ind-Pak) को मिलकर कोरोनावायरस महामारी (CoronaVirus ) का सामना करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि अगर भारत हमें 10,000 वेंटिलेटर्स देता है तो इसे पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा. जिस पर भारतीय ट्विटर यूजर ने उनकी क्लास ली है ट्वीटर पर खूब ट्रोल किया. अख्तर (Shoaib Akhtar) ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था कि, "भारत और पाकिस्तान एक सीरीज खेलें. मैं चाहता हू कि यह सीरीज बिना दर्शकों के हो और इस सीरीज के जरिए जो भी पैसा इकठ्ठा हो उसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश इस्तमाल करें. अब अख्तर ने ट्वीट कर ट्रोलर्स को जवाब दिया है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'मुझे परखना हो तो मेरे पास चले आना, ये यहां वहां की खबरें तुझे बदगुमान करेगी'. ट्विटर पर भारत के लोगों ने ट्वीट कर उन्हें ट्रोल करते हुए यहां तक कह डाला था कि वो मदद हमसे नहीं बल्कि चीन से मांगे. बता दें कि अख्तर के द्वारा प्रस्तिवित बिना दर्शकों के भारत-पाकिस्तान सीरीज को लेकर महान कपिल देव (Kapil Dev) ने भी अपना रिएक्शन दिया है और कहा कि भारत को पैसे की जरूरत नही है और एक क्रिकेट मैच के लिए जीवन को जोखिम में डालना सही बात नहीं है.

This is all i have to say for everything thats being said about me :)



مجھے پرکھنا ہو تو میرے پاس چلے آنا

یہ یہاں وہاں کی خبریں تجھے بد گمان کریں گی



Mujhe parakhna ho toh mere paas chalay aana,

Yeh yahan wahan ki khabrain tujhe bud-gumaan kerain gi