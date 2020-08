AIR INDIA विमान हादसे पर शोएब अख्तर ने किया Tweet, बोले- 'गहरा दुख हुआ सुनकर..'

शुक्रवार की शाम कोझिकोड (Kozhikode) में हुए विमान हादसे में दोनों पायलटों समेत 17 लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है भारी बारिश के कारण लैंडिंग के समय विमान रनवे से फिसल गया, जिसके कारण विमान के दो टुकड़े हो गए. बता दें कि विमान खाई में जाकर गिर गई थी. कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुए हादसे को लेकर पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है. अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि केरल में हुए हादसे से काफी गहरा दुख पहुंचा है. मैं आशा करता हूं कि इस हादसे में जान-माल का ज्यादा नुकसान ना है. अख्तर ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि हादसे में जो भी लोग घायल हुए हैं उनको ज्यादा चोट ना लगी हो.

Deeply saddened & hurt to hear about the @airindiain plane crash in Kerala. I hope there are minimum casualties & its less painful for the injured. #AirIndiaCrash#planecrash#Kerala