धोनी के रिटायरमेंट पर शोएब अख्तर भी हुए भावुक, Video शेयर कर बोले- 'उसने पूरा खेल ही बदल दिया..'

अख्तर ने एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो में धोनी की यादों को कहते हुए नजर आ रहे हैं. अख्तर ने अपने वीडियो में धोनी के खेलने वाले समय को धोनी का समय कहा, उन्होंने कहा कि आज एक जमाने का, एक फिनिशर का अंत हुआ है. उसके क्रिकेट में काफी नाम कमाया है, उसके क्रिकेट को बदल कर रख दिया. अख्तर ने कहा कि वो भी धोनी के फैन रहे हैं. माही को अख्तर ने एक बेहतरीन खिलाड़ी के अलावा बेहतरीन इंसान भी बताया.

A man, an era, a person who changed the way the sport was played. We call him Mahendra Singh Dhoni. #DhoniRetires#mahendrasinghdhoni#Dhoni



