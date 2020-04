शोएब अख्तर की चाहत, भारत के इस बल्लेबाज के खिलाफ करना चाहता हूं गेंदबाजी

सोशल मीडिया पर अपने फैन्स के सवाल-जवाब के दौरान पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने आईपीएल (IPL 2020) को लेकर बात की और कहा कि आईपीएल में उनका सबसे यादगार पल वो था, जब एक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को जीत मिली उसके बाद टीम के ऑनर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) मेरे पाए आए और मुझ पर कूद पड़े. उन्होंने जीत के बाद मुझे गले से लगाया. आईपीएल में यह उनका सबसे यादगार पल था. इसके अलावा अख्तर ने लाइव चैट के दौरान स्टीव स्मिथ और विराट कोहली (Virat Kohli) में सर्वश्रेष्ठ कौन है इस बारे में अपनी राय दी. अख्तर ने माना कि स्मिथ की तुलना में कोहली को सर्वेश्रष्ठ बताया. रावलपिंडी ऐक्सप्रेस नाम से मशहूर अख्तर ने खुलासा किया कि वो विराट कोहली (Virat Kohli) के खिलाफ गेंदबाजी करना चाहते हैं. इसके अलावा अख्तर ने उन बल्लेबाजों का भी नाम किया जिसके खिलाफ उन्हें गेदबाजी करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा. अख्तर ने कहा कि उन्हें अपने करियर के दौरान राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid), जस्टिन लैंगर और रिकी पॉन्टिंग (Ricky Ponting) के खिलाफ गेंदबाजी करना हमेशा मुश्किल भरा रहा.

“Hum zabanon kay muqabley kartey rahey aur woh they kay aankhon sey hee sub kuchh keh gayey.”



Today I met my young admirer Shahid from Rajasthan during a LIVE chat session on #Helo App. He may be speech &hearing impaired but he could convey his feelings alright. Tks beta!!! pic.twitter.com/Gqbbmadc4Z