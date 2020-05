शोएब अख्तर का खुलासा, इस रणनीति के साथ सचिन पर पड़े थे भारी साल 2006 में फैसलाबाद टेस्ट में

जब मैदान पर किसी बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच प्रतिद्वंद्विता की बात आती है, तो सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर के बीच मुकाबला क्रिकेट में काफी प्रसिद्ध रहा है. अपने समय में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने ग्लेन मैक्ग्रा, शेन वॉर्न, वकार यूनुस, वसीम अकरम और मुरलीधरन जैसे दिग्गज गेंदबाजों का सामना किया, लेकिन अख्तर के साथ उनकी भिड़ंत हमेशा ही मीडिया और क्रिकेटप्रेमियों के बीच आकर्षण और चर्चा का विषय रही. प्रशंसक उस दौर में यही सोचते रहते थे कि जब दोनों का आमना-सामना होगा, तो क्या होगा. हालिया एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी सीमर ने प्रतिद्वंद्विता को याद करते हुए कहा कि भारतीय दिग्गज बल्लेबाज के लिए उनके मन में खासा सम्मान है.

I spoke to Sanjay Manjrekar on how I burst onto the scene, how I would have bowled to Virat Kohli, and the way forward for Pakistan cricket. We had a blast, what about you guys? https://t.co/DbvBcfQ9xl