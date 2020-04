Corona virus pandemic: पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की महामारी का सामना कर रही है. पाकिस्‍तान टीम (Pakistan Cricket Team) के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्‍तर (Shoaib Akhtar) इस समय अपने मुल्‍क के लोगों को कोराना वायरस की महामारी (Corona virus pandemic) को लेकर जागरूक करने में जुटे हुए हैं. रावलपिंडी एक्‍सप्रेस के नाम से लोकप्रिय रहे शोएब ने कुछ समय पहले पाकिस्‍तान के उन लोगों को जमकर फटकार लगाई थी जो कोरोना वायरस के कारण किए गए 'लॉकडाउन' को छुट्टी या पिकनिक की तरह ट्रीट कर रहे थे. उन्‍होंने कहा था कि पाकिस्‍तान के लोग कोरोना वायरस की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं और उन्‍हें लॉकडाउन को छुट्टी/पिकनिक की तरह लेने के बजाय अपने बचाव पर ध्‍यान देना चाहिए और घर में ही रहना चाहिए. इसी कड़ी में शोएब अख्‍तर ने बुधवार को एक ट्वीट कर कोरोना वायरस की महामारी के कारण दुनियाभर में होने वाले नुकसान के बारे में विचार रखे. उन्‍होंने लिखा-महामारी जितने लोगों को मारेगी, उससे कहीं ज्यादा लोगों को कंगाल और दिवालिया बनाकर छोड़ेगी.

This Corona virus pandemic is going to leave more people bankrupt than dead.